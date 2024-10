Crisi Electrolux, a Solaro taglio dei turni e poi contratto di solidarietà (Di martedì 15 ottobre 2024) Alla Electrolux di Solaro potrebbe essere introdotto l’orario di lavoro a giornata, con la possibilità di chiusure collettive e il ricorso a contratti di solidarietà, per fronteggiare la Crisi di mercato. E’ quanto emerso nel confronto tra azienda e sindacati dell’altro giorno a Mestre. Alla Electrolux di Solaro si sta esaurendo la disponibilità di cassa Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Alladipotrebbe essere introdotto l’orario di lavoro a giornata, con la possibilità di chiusure collettive e il ricorso a contratti di, per fronteggiare ladi mercato. E’ quanto emerso nel confronto tra azienda e sindacati dell’altro giorno a Mestre. Alladisi sta esaurendo la disponibilità di cassa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La cassa sta per finire - la crisi no : Electrolux studia altri risparmi - Di qui l’ipotesi dello stesso uso d’orario a giornata con chiusure di giornate in contratto di solidarietà difensiva (12 mesi), con eventuali due turni quando necessario per periodi in caso di volumi aggiuntivi. Sarà poi più semplice introdurre delle fermate collettive, con settimane corte quando necessario. (Ilgiorno.it)

Crisi nera all'Electrolux : volumi in calo - trattativa sui contratti di solidarietà - A oggi sono stati vendute 78,5 milioni apparecchiature a fronte. Non migliorano le proiezioni del mercato degli elettrodomestici che si sta sempre più avvicinando ai suoi minimi storici. . La crisi di Electrolux non si arresta come si legge dagli ultimi dati a livello europeo sui volumi produttivi. (Trevisotoday.it)

Crisi nera all'Electrolux : volumi in calo - trattativa sui contratti di solidarietà - Non migliorano le proiezioni del mercato degli elettrodomestici che si sta sempre più avvicinando ai suoi minimi storici. . A oggi sono stati vendute 78,5 milioni apparecchiature a fronte. . La crisi di Electrolux non si arresta come si legge dagli ultimi dati a livello europeo sui volumi produttivi. (Pordenonetoday.it)