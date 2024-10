Crisalide Forlì Festival entra nel vivo con Claudia Castellucci e Chiara Guidi e Carlo Massari (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre al Teatro Felix Guattari di Forlì (via Orto del Fuoco 3) si entra nel vivo della parte autunnale della 31esima edizione di Crisalide Forlì Festival, il Festival di teatro, danza, musica, filosofia, organizzato dalla compagnia Masque teatro con la direzione artistica di Lorenzo Forlitoday.it - Crisalide Forlì Festival entra nel vivo con Claudia Castellucci e Chiara Guidi e Carlo Massari Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre al Teatro Felix Guattari di(via Orto del Fuoco 3) sineldella parte autunnale della 31esima edizione di, ildi teatro, danza, musica, filosofia, organizzato dalla compagnia Masque teatro con la direzione artistica di Lorenzo

Si apre "Meet the Docs" : gli ospiti di spicco per il festival di documentari di Forlì - L’VIII edizione di Meet the Docs! Forlì Fil m Fest, la rassegna organizzata dalla cooperativa Sunset con Tiresia Media, si apre mercoledì 16 ottobre alle ore 18:30 in EXATR (Piazzetta Savonarola, 6) con il talk “Il reale manifesto”, una conversazione con l’artista Marco Petrucci, in arte Testi... (Forlitoday.it)

Cala il sipario sul Sedicicorto Forlì International Film Festival : "Il burattino e la balena" di Roberto Catani è il miglior corto italiano - Accanto alle proiezioni e agli incontri, grande. Si è chiusa domenica la 21esima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, la dieci giorni forlivese dedicata al mondo del cortometraggio che ha registrato un grande successo con tantissime presenze e numerosi appuntamenti sold out. . (Forlitoday.it)

"Voodoo" dà il via alla parte autunnale di Crisalide Forlì Festival - L’11 ottobre al Teatro Felix Guattari di Forlì (ore 21.00, via Orto del Fuoco 3), con Voodoo di Masque teatro prende avvio la parte autunnale della 31esima edizione di Crisalide Forlì Festival, il festival di teatro, danza, musica, filosofia, organizzato dalla compagnia Masque teatro con la... (Forlitoday.it)