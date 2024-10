Conte perde un big per Empoli-Napoli: infortunio in nazionale (Di martedì 15 ottobre 2024) Problemi per Antonio Conte in vista della trasferta ad Empoli: la stella del Napoli si infortuna in nazionale, oggi gli esami Dopo gli impegni di Nations League, il Napoli si prepara per la sfida di campionato valida per l’ottava giornata. Antonio Conte ha sfruttato a pieno la scorsa settimana, concedendo ai suoi ragazzi solo un allenamento al giorno, anziché doppia seduta. Gli azzurri hanno anche disputato un test da novanta minuti con la Juve Stabia, in cui gli attaccanti Lukaku, Neres e Simeone hanno brillato con tutte doppiette. Nel frattempo, i calciatori sparsi in giro per il Mondo hanno giocato le loro gare con le rispettive selezioni. E non arrivano buone notizie dopo l’ultima partita disputata dalla Slovacchia, poiché all’83’ Lobotka è stato costretto ad uscire dal campo per un risentimento muscolare. Calciomercato.it - Conte perde un big per Empoli-Napoli: infortunio in nazionale Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Problemi per Antonioin vista della trasferta ad: la stella delsi infortuna in, oggi gli esami Dopo gli impegni di Nations League, ilsi prepara per la sfida di campionato valida per l’ottava giornata. Antonioha sfruttato a pieno la scorsa settimana, concedendo ai suoi ragazzi solo un allenamento al giorno, anziché doppia seduta. Gli azzurri hanno anche disputato un test da novanta minuti con la Juve Stabia, in cui gli attaccanti Lukaku, Neres e Simeone hanno brillato con tutte doppiette. Nel frattempo, i calciatori sparsi in giro per il Mondo hanno giocato le loro gare con le rispettive selezioni. E non arrivano buone notizie dopo l’ultima partita disputata dalla Slovacchia, poiché all’83’ Lobotka è stato costretto ad uscire dal campo per un risentimento muscolare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli su Chilwell : Conte spinge per il colpo dal Chelsea - com. . Secondo quanto riportato, anche diverse squadre di Premier League, come Fulham, Crystal Palace e Ipswich Town, sono pronte a muoversi a gennaio per assicurarsi le prestazioni del terzino. Napoli su Chilwell: Conte vuole rinforzare la fascia sinistra Notizie calcio Napoli. La concorrenza è agguerrita, ma il progetto di Antonio Conte potrebbe fare la differenza, offrendo al giocatore ... (Napolipiu.com)

Napoli chiude via Kagoshima : crepa pericolosa nel muro di contenimento blocca traffico e pedoni - Il 9 settembre, la caduta di un albero aveva provocato il blocco di via Bernini e via Solimena, un episodio che si somma a un recente catalogo di disastri minori che stanno affliggendo la zona. Problemi di viabilità nel Vomero: precedenti recenti Non è la prima volta che problemi di viabilità colpiscono il Vomero. (Gaeta.it)

Napoli - che tegola per Conte : infortunio in Nazionale per il big - it. Allo stesso tempo, il club partenopeo ha lavorato bene sul mercato consegnando anche un giocatore importante come Billy Gilmour a Conte che potrebbe sostituire lo slovacco qualora non dovesse farcela. Antonio Conte tiene alta la tensione per il prossimo ciclo di partite fino alla sosta di novembre. (Tvplay.it)