Consiglio europeo su Ucraina Medio Oriente e immigrazione | le comunicazioni della premier Meloni al Senato – La diretta

Le comunicazioni al Senato della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre che in base all'ordine del giorno dovrebbe discutere di Ucraina, Medio Oriente, ordine internazionale, competitività e immigrazione.

Medio oriente - Unifil - migranti. Le comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo - Qui Salvatore Merlo ci racconta come andranno le comunicazioni di Meloni . Alle ore 9. 30 la presidente del Consiglio sarà al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà il 17 e il 18 ottobre. Davanti a senatori e deputati Meloni ribadirà l’inaccettabilità dell’attacco subito da Unifil dalle forze armate israeliane ribadendo l’assoluta necessità che la sicurezza ... (Ilfoglio.it)

Meloni in Aula in vista del Consiglio europeo : mano ferma su Unifil e massima sicurezza per i nostri soldati - “La risposta fornita dalla premier a Sea Watch su X – dice convinto un esponente di peso del governo richiamando il tweet della premier alla ong tedesca – è zucchero rispetto a quella che potrebbe arrivare al Pd…”. Queste i temi caldi che la premier Giorgia Meloni affronterà domani in Senato, la mattina, e alla Camera, nel pomeriggio, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ... (Secoloditalia.it)

Consiglio europeo - martedì 15 ottobre comunicazioni di Meloni - Il testo delle comunicazioni viene consegnato alle 10,45 della medesima seduta. . ROMA – Durante la seduta di martedì 15 ottobre, alle ore 15, nell’Aula di Montecitorio si svolgerà la discussione sulle comunicazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in vista della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. (Lopinionista.it)