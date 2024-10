Castelnuovo, inaugura un "bosco urbano" accanto all'area industriale (Di martedì 15 ottobre 2024) Su iniziativa e intervento del Consorzio Forestale Mutina Arborea Impresa Sociale venerdì 18 ottobre alle ore 9,30 sarà inaugurato il bosco urbano intitolato all’imprenditore Umberto Zanasi, uno spazio di cui tutta la collettività potrà beneficiare. Si tratta del primo intervento di Modenatoday.it - Castelnuovo, inaugura un "bosco urbano" accanto all'area industriale Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Su iniziativa e intervento del Consorzio Forestale Mutina Arborea Impresa Sociale venerdì 18 ottobre alle ore 9,30 saràto ilintitolato all’imprenditore Umberto Zanasi, uno spazio di cui tutta la collettività potrà beneficiare. Si tratta del primo intervento di

RiforestAgraria : taglio del nastro per il bosco urbano realizzato sulla collina di Vito - "Sui temi dell’ambiente e del clima siamo molto contenti di aver avviato questo progetto nell'ottica di una sinergia che si rinnova. Può sembrare una banalità, ma non lo è perché sono esempi concreti e virtuosi di quanto le istituzioni, quando collaborano, possono migliorare la qualità della vita. (Reggiotoday.it)

Un gruppo di ragazzi di Gallarate è salito sugli alberi per difendere dalle ruspe il bosco urbano della cittadina - Le attiviste svizzere KlimaSeniorinnen (Anziane per il clima) alla manifestazione a Zurigo il 19 aprile 2024 (foto Ansa). Nel bosco di Gallarate tante specie protette Ora, nel pieno della stagione riproduttiva, il taglio degli alberi si tradurrebbe in un massacro di mamme e cuccioli, violando le norme sul benessere animale e incorrendo nel reato di maltrattamento e danno alla fauna selvatica, ... (Iodonna.it)

Amianto abbandonato sotto la Tav - emerso durante la pulizia del bosco urbano - È iniziato all’alba, nella mattinata di mercoledì 4 settembre, l’intervento di raccolta dei rifiuti abbandonati nel bosco urbano di Lesignana, nell’area della Tav a cui si accede da una traversa della Nazionale per Carpi. La pulizia dei materiali abbandonati, tra i quali un lettino per neonati... (Modenatoday.it)