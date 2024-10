“Carlos Alcaraz è naturalmente sexy in tutte le parti del corpo, ha quella bocca talmente bella… Sinner? Bello ma la ‘sexagine’ è altro”: le pagelle di Lory Del Santo (Di martedì 15 ottobre 2024) Lory Del Santo ha stilato la sua personalissima classifica degli assi del tennis più sexy a “Un Giorno da Pecora“, su Rai Radio1. In particolare tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, l’attrice e produttrice non ha alcun dubbio. “Come ‘sexagine’ assolutamente meglio Alcaraz, – ha confessato – sembra disegnato al compasso. Quando scende in campo lui e lo vedi in tv non puoi fare a meno di notare che è naturalmente sexy in tutte le parti del corpo“. Poi ha passato allo scanner Sinner: “Ora che Jannik si è alzato di 3 cm (l’ho letto sul sito dell’Atp: prima era 1.88, ora è 1.91) mi piace un po’ di più, si è sviluppato maggiormente. Questo lo fa apparire di più, incide maggiormente a livello visivo. Alcaraz però è un bijoux, ha quella bocca talmente bella che non so se l’ha è gonfiata oppure se è così al naturale”. Ilfattoquotidiano.it - “Carlos Alcaraz è naturalmente sexy in tutte le parti del corpo, ha quella bocca talmente bella… Sinner? Bello ma la ‘sexagine’ è altro”: le pagelle di Lory Del Santo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Delha stilato la sua personalissima classifica degli assi del tennis piùa “Un Giorno da Pecora“, su Rai Radio1. Incolare trae Jannik, l’attrice e produttrice non ha alcun dubbio. “Comeassolutamente meglio, – ha confessato – sembra disegnato al compasso. Quando scende in campo lui e lo vedi in tv non puoi fare a meno di notare che èinledel“. Poi ha passato allo scanner: “Ora che Jannik si è alzato di 3 cm (l’ho letto sul sito dell’Atp: prima era 1.88, ora è 1.91) mi piace un po’ di più, si è sviluppato maggiormente. Questo lo fa apparire di più, incide maggiormente a livello visivo.però è un bijoux, habella che non so se l’ha è gonfiata oppure se è così al naturale”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La differenza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz : il dato con i giocatori al di fuori della top-10 - . Se prendiamo come riferimento il torneo di Pechino dell’anno scorso, il torneo della svolta per l’altoatesino, dove tra l’altro aveva battuto anche Alcaraz nelle semifinali, Sinner ha vinto 85 partite e ne ha perse 8, e ha conquistato 9 titoli (2 Slam, 3 Masters 1000, 4 ATP500), disputando 11 Finali. (Oasport.it)

Carlos Alcaraz sorpreso da Machac : “Ha giocato come un top5 - non sapevo più cosa fare” - Sulla sua programmazione da qui a fine anno: “Andrò in Arabia Saudita (per il ricco torneo-esibizione Six Kings Slam, ndr). Devo solo accettarlo. È stato pazzesco. Cercherò di dare il massimo in questi tornei per riuscire ad avvicinarmi a Jannik“. . Ogni volta che colpiva di dritto era un vincente, o comunque lo era alla palla successiva. (Oasport.it)

Carlos Alcaraz batte il francese Gael Monfils all’ATP di Shanghai - Finisce 6-4 7-5 in meno di un’ora e 30 minuti per il vincitore di Parigi e Wimbledon 2024, che in questo torneo potrebbe ritrovare Sinner in semifinale (dopo averlo battuto nella finale di Pechino). Sono felice che entrambi stiamo andando avanti”. Le semifinali sono un obiettivo, vediamo se ci arriverà anche lui. (Metropolitanmagazine.it)