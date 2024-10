Campionati mondiali di Karate, indotto da 4 milioni per il territorio. A dicembre la “Youth League” (Di martedì 15 ottobre 2024) Circa quattromila persone da tutto il mondo hanno soggiornato a Jesolo per una settimana, cresce l’indotto per albergatori e ristoratori. Proseguono le iniziative green, la società organizzatrice Veneto Multisport pianta sessanta alberi Si sono appena conclusi i Campionati mondiali Giovanili di Karate, in scena a Jesolo da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre 2024. In tutto, 1.995 atleti provenienti da 109 nazioni di tutto il mondo si sono sfidati in un evento storico: l’Italia ha ospitato il grande Karate dopo sedici anni di assenza. L’Italia è da record dal punto di vista sportivo, perché la squadra azzurra mai era riuscita a conquistare 5 ori e 15 medaglie complessive in un Mondiale. Ma è da record anche dal punto di vista organizzativo, perché così tanti atleti avevano partecipato a un’edizione della rassegna iridata WKF. Puntomagazine.it - Campionati mondiali di Karate, indotto da 4 milioni per il territorio. A dicembre la “Youth League” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Circa quattromila persone da tutto il mondo hanno soggiornato a Jesolo per una settimana, cresce l’per albergatori e ristoratori. Proseguono le iniziative green, la società organizzatrice Veneto Multisport pianta sessanta alberi Si sono appena conclusi iGiovanili di, in scena a Jesolo da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre 2024. In tutto, 1.995 atleti provenienti da 109 nazioni di tutto il mondo si sono sfidati in un evento storico: l’Italia ha ospitato il grandedopo sedici anni di assenza. L’Italia è da record dal punto di vista sportivo, perché la squadra azzurra mai era riuscita a conquistare 5 ori e 15 medaglie complessive in un Mondiale. Ma è da record anche dal punto di vista organizzativo, perché così tanti atleti avevano partecipato a un’edizione della rassegna iridata WKF.

Italia da Record ai Campionati mondiali giovanili di karate di Jesolo : 5 Ori e 15 medaglie per gli azzurri - Roma, 13 ottobre 2024 – È calato il sipario sulla straordinaria edizione nostrana dei Campionati Mondiali Giovanili di Karate, in scena a Jesolo, e l’Italia è da record! È record dal punto di vista sportivo, perché la squadra azzurra mai era riuscita a conquistare 5 ori e 15 medaglie complessive in un Mondiale. (Puntomagazine.it)

Karate - storica medaglia per l'atleta riccionese : è bronzo ai campionati Mondiali di Jesolo - Martina Padoan e le sue compagne di squadra della nazionale italiana, dopo un percorso vincente contro le più forti squadre di kata del mondo, hanno conquistato a Jesolo un molto più che meritato bronzo, battendo in finale la nazionale femminile della Francia, campionessa d’Europa. Solo la... (Riminitoday.it)

Campionati Mondiali Giovanili di Karate : tre medaglie per i salernitani - Si sono appena conclusi i Campionati Mondiali Giovanili di Karate, in scena a Jesolo da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre 2024. In tutto, 1.995 atleti provenienti da 113 nazioni di tutto il mondo si sono sfidati in un evento storico: l’Italia ha ospitato il grande Karate dopo sedici anni di... (Salernotoday.it)