Calciomercato Roma, Dybala e Paredes verso l’Argentina? (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Calciomercato in uscita della Roma potrebbe spiccare il volo con Paredes e Dybala che potrebbero essere i prossimi partenti in direzione Argentina L'articolo Calciomercato Roma, Dybala e Paredes verso l’Argentina? proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Calciomercato Roma, Dybala e Paredes verso l’Argentina? Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilin uscita dellapotrebbe spiccare il volo conche potrebbero essere i prossimi partenti in direzione Argentina L'articolo? proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Roma - Paredes pronto ad approdare in quella squadra. L’indizio sui social - Calciomercato Roma, Leandro Paredes pronto dire addio ai giallorossi? L’indizio del padre sulla sua futura destinazione Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il futuro di Paredes sul calciomercato Roma potrebbe prendere una piega non indifferente: il ragazzo è in scadenza di contratto, e per quanto ci sia il rinnovo automatico ancora di una stagione, la sua […]. (Calcionews24.com)

Calciomercato – Il Milan potrebbe rinunciare ad Abraham : la Roma vuole … - Tammy Abraham, arrivato al Milan nell'ultimo giorno del calciomercato estivo dalla Roma, potrebbe non restare in maglia rossonera. Il punto. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Roma - i giallorossi spingono per l’acquisto di Parisi. Il prezzo della Fiorentina - Ecco la situazione attuale Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma è intenzionata a breve ad intervenire sul mercato: obiettivo rinforzare assolutamente le fasce laterali dei giallorossi. Calciomercato Roma, i giallorossi vogliono rinforzare la fascia: nel mirino Parisi della Fiorentina. (Calcionews24.com)