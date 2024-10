Buy Tuscany 2025, Costa degli Etruschi al lavoro per organizzazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Buy Tuscany 2025, Costa degli Etruschi al lavoro per organizzazione Buy Tuscany 2025, dopo l’edizione 2024 ospitata a Pisa, ambito turistico Costa degli Etruschi al lavoro per organizzare l’edizione 2025. Il passaggio di consegne è avvenuto durante la conclusione del Buy Tuscany 2024 a Pisa. A settembre 2025 l’Ambito turistico Costa degli Etruschi accoglierà la più grande manifestazione B2B organizzata da Toscana Promozione Turistica, il direttore Francesco Tapinassi: “Per la prima volta l’evento si svolgerà su un territorio diffuso” Dunque sarà la Costa degli Etruschi ad ospitare il Buy Tuscany 2025. In arrivo operatori turistici da tutto il mondo. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) BuyalperBuy, dopo l’edizione 2024 ospitata a Pisa, ambito turisticoalper organizzare l’edizione. Il passaggio di consegne è avvenuto durante la conclusione del Buy2024 a Pisa. A settembrel’Ambito turisticoaccoglierà la più grande manifestazione B2B organizzata da Toscana Promozione Turistica, il direttore Francesco Tapinassi: “Per la prima volta l’evento si svolgerà su un territorio diffuso” Dunque sarà laad ospitare il Buy. In arrivo operatori turistici da tutto il mondo.

Ambito Costa degli Etruschi - ok sindaci a Buy Tuscany 2025 - Ambito Costa degli Etruschi, ok sindaci a Buy Tuscany 2025. Marco Pavoletti, coordinatore dell’ambito Costa degli Etruschi, sottolinea l’importanza della conferma degli indirizzi per la gestione 2024-2025: “Questo dimostra la continuità e la validità dell’impostazione del lavoro avviato nel periodo 2023-2024. (Corrieretoscano.it)