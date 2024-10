Bmw e Mercedes, crollano le vendite in Cina (Di martedì 15 ottobre 2024) Per l'azienda di Monaco è stato un trimestre negativo anche negli Stati Uniti dove sono state vendute 83.000 automobili, con una riduzione del 9%. Imolaoggi.it - Bmw e Mercedes, crollano le vendite in Cina Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per l'azienda di Monaco è stato un trimestre negativo anche negli Stati Uniti dove sono state vendute 83.000 automobili, con una riduzione del 9%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bmw e Mercedes crollano in Cina : il preoccupante calo di vendite dei due colossi dell'auto - Crollano le vendite di Bmw e Mercedes in Cina. Segno che i costruttori europei fanno ormai molta fatica a fare breccia tra i consumatori cinesi a causa della concorrenza sempre più agguerrita dei produttori locali. Difficoltà che potrebbero aggravare una situazione già difficile per l'industria... (Today.it)

Bmw e Mercedes - crollano gli ordini in Cina : vendite in calo del 30 per cento - Nel primo caso si parla di oltre 2 milioni e mezzo di auto in meno. Articolo completo: Bmw e Mercedes, crollano gli ordini in Cina: vendite in calo del 30 per cento dal blog Lettera43 . In tutta risposta il governo di Pechino ha inserito il «deposito cauzionale» per i veicoli europei. E tutto questo senza considerare la crescente tensione commerciale tra la Cina e l’Unione Europea, causata ... (Lettera43.it)