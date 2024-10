Blitz dei carabinieri allo Zen di Palermo, 40 denunciati (Di martedì 15 ottobre 2024) Palermo (ITALPRESS) – I carabinieri del Comando Provinciale e del 12° Reggimento Sicilia hanno effettuato un’operazione nel quartiere San Filippo Neri-Zen di Palermo. I militari hanno passato al setaccio le vie del quartiere, identificando e sottoponendo a controllo 125 persone e 52 veicoli. Molte le contestazioni di violazioni al Codice della Strada per un totale di circa 20.000 euro di sanzioni, 8 patenti sono state ritirate e 5 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Contestualmente, il controllo si è focalizzato sulle costruzioni e chiusure abusivamente realizzate negli spazi comuni delle palazzine abitate. Unlimitednews.it - Blitz dei carabinieri allo Zen di Palermo, 40 denunciati Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Idel Comando Provinciale e del 12° Reggimento Sicilia hanno effettuato un’operazione nel quartiere San Filippo Neri-Zen di. I militari hanno passato al setaccio le vie del quartiere, identificando e sottoponendo a controllo 125 persone e 52 veicoli. Molte le contestazioni di violazioni al Codice della Strada per un totale di circa 20.000 euro di sanzioni, 8 patenti sono state ritirate e 5 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Contestualmente, il controllo si è focalizzato sulle costruzioni e chiusure abusivamente realizzate negli spazi comuni delle palazzine abitate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cercano di sedare una lite di coppia - due carabinieri finiscono in ospedale a Palermo - Si è reso necessario l’invio di rinforzi. . Due carabinieri sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia che erano intervenuti per sedare una lite tra due conviventi alla Zisa a Palermo. Tornato poco dopo, in stato di ebbrezza, si è scagliato contro i carabinieri. Quando sono arrivati l’uomo non era in casa. (Gazzettadelsud.it)

Bambino di 10 mesi ingerisce cannabis a Palermo : ricoverato in ospedale - i genitori sentiti dai carabinieri - Ingerisce cannabis e finisce all'ospedale: è accaduto a Palermo, dove un bimbo di appena 10 mesi è ora ricoverato. Genitori convocati dai carabinieri. (Notizie.virgilio.it)

Palermo - bimbo in ospedale probabilmente intossicato da cannabis : l'allarme dei medici ai carabinieri - . I medici, che hanno eseguito gli accertamenti con esami del sangue e delle urine,. Un bimbo di 10 mesi è stato ricoverato in ospedale a Palermo forse per aver ingerito hashish. Il bambino è stato ricoverato al pronto soccorso pediatrico del Cervello dov'è arrivato la scorsa notte accompagnato dai genitori - due giovani poco più che ventenni originari del palermitano - dopo aver accusato un ... (Gazzettadelsud.it)