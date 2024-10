Bimbo in pericolo di vita trasferito a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare (Di martedì 15 ottobre 2024) La Prefettura di Catania ha coordinato il trasporto sanitario urgente di un bambino in imminente pericolo di vita dall'ospedale Garibaldi all’ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Il piccolo paziente, affetto da una grave patologia congenita, per le sue complesse condizioni di salute Cataniatoday.it - Bimbo in pericolo di vita trasferito a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Prefettura di Catania ha coordinato il trasporto sanitario urgente di un bambino in imminentedidall'ospedale Garibaldi all’ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di. Il piccolo paziente, affetto da una grave patologia congenita, per le sue complesse condizioni di salute

Bimba in imminente pericolo di vita : trasporto da Brindisi a Palermo Aeronautica militare - Tweet dell’Aeronautica militare: Trasporto sanitario urgente appena concluso: un Falcon 900 del 31° Stormo dell’aeronautica Militare ha trasferito una bimba di 5 anni in imminente pericolo di vita da Brindisi a Palermo. . In volo anche l’equipe medica e i genitori. icolo Bimba in imminente pericolo. (Noinotizie.it)

Piccola paziente del “Vito Fazzi” in pericolo di vita : trasporto d’urgenza a Palermo - LECCE – Una bimba di cinque anni, in pericolo di vita imminente, è stata trasferita ieri sera da Brindisi a Palermo con un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare. . La piccola, che era ricoverata al “Vito Fazzi” di Lecce, è stata accompagnata nel capoluogo siciliano dove ha sede. (Lecceprima.it)

Bambina in imminente pericolo di vita : da Brindisi il volo sanitario d'urgenza - BRINDISI - Si è concluso nella serata di ieri (sabato 12 ottobre) il trasporto sanitario d’urgenza in favore di una bambina di 5 anni, dall’aeroporto di Brindisi a quello di Palermo, effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare. La piccola paziente, in... (Brindisireport.it)