Ben Affleck e Jennifer Lopez, tutto finito per Puff Daddy: cosa c'entra il rapper nel divorzio (Di martedì 15 ottobre 2024) Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono lasciati: nuovi elementi emergono dopo la separazione. Ci sarebbe lo zampino di Puff Daddy. Jennifer Lopez ricomincia una vita da single in età adulta. La donna ancora oggi è molto cercata e desiderata, non solo nel suo contesto, ma la nota interprete ha dichiarato che vuole prendersi del tempo per sè: "La separazione con Ben Affleck mi ha distrutta, devo smettere di cercare la felicità nelle altre persone e trovarla dentro di me". Jennifer Lopez, il divorzio per colpa di Puff Daddy (foto ansa) – cityrumors.itUna critica severa anche a sè stessa in queste parole pubbliche. Il matrimonio tra i due sembrava andare a gonfie vele dopo parecchi tira e molla. Niente, però, dura per sempre: il loro è un amore travagliato, finito – questo dicono i rumors – per colpa di Puff Daddy.

