Assegno unico in otto mesi alle famiglie 12 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi otto mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 13,1 miliardi di euro, che si aggiungono ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 dell'anno precedente. I dati sono contenuti nell'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico dell'Inps. Nel dettaglio, sono più di sei milioni 246 mila i nuclei familiari che hanno ricevuto l'Assegno nell'anno in corso, per un totale di quasi 9.9 milioni di figli. Nel mese di agosto scorso, l'importo medio per figlio è stato di 172 euro, con una forbice compresa tra i 57 euro di chi non presenta ISEE o supera la soglia massima di reddito ai 224 euro per la classe di ISEE minima.

