Alla Festa del Cinema di Roma mostra su Renato Casaro l’uomo che ha ‘disegnato’ il cinema

Dal 15 al 27 ottobre esposte le sue opere a Casa del cinema, Via Veneto e The St. Regis Rome "Il film è il mio hobby. Il mio hobby il mestiere. Il mestiere è la mia vita. E la mia vita è un film in technicolor e cinemascope". Renato Casaro, l'uomo che ha disegnato

Renato Casaro in mostra alla Casa del Cinema e in altre location romane : un viaggio nell’arte dei manifesti - Regis si inserisce perfettamente in questa filosofia. Fino al 27 ottobre, i visitatori possono ammirare una selezione di opere che tracciano il percorso di un artista che ha saputo catturare l’essenza del cinema con le sue illustrazioni uniche. Questa iniziativa non solo promuove l’arte di Casaro, ma entra in relazione con l’identità culturale di Roma, rendendo il percorso espositivo accessibile ... (Gaeta.it)

Renato Casaro - due mostre sull'ultimo uomo che dipinse il cinema - Infine all’Hotel St. L’altra mostra che lo celebra è Renato Casaro - L’uomo che ha disegnato il cinema, a Roma dal 15 al 27 ottobre. Ha disegnato poster cinematografici iconici al pari dei film che promuoveva. «Ero il pittore preferito di Sergio Leone», ci ha raccontato qualche anno fa in una bella intervista. (Panorama.it)

Cinema - una mostra su Renato Casar : il cartellonista di Hollywood - Inoltre i tanti appassionati del duo potranno ammirare l’iconica dune buggy rossa con la cappottina gialla, in mostra all’interno dello spazio espositivo. O. it. La mostra, a cura del Cineclub Italo Zingarelli di Lugo, espone i dipinti originali dei manifesti cinematografici che hanno fatto la storia: da Balla coi lupi a Rambo, passando per i capolavori del maestro del western Sergio Leone ... (Ildenaro.it)