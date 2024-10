Ilgiorno.it - Abbiategrasso, studente aggredisce prof dopo un rimprovero

(Di martedì 15 ottobre 2024) È stato denunciato per resistenza, lesioni e violenza a pubblico ufficiale lodi 16 anni che questa mattina ha aggredito un suoessore, 47 anni, all'interno dell’istitutoessionale superiore Lombardini di, in provincia di Milano, città non nuova a simili episodi. A quanto emerso la discussione traessore esarebbe scattata intorno alle 11, per un. Lo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha poi spinto il docente facendolo cadere a a terra. A quel punto i colleghi hanno chiamato il 112. Il 47enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta per accertamenti, dove gli sono state diagnosticate contusioni lievi. Prognosi 20 giorni. Sul caso indagano i carabinieri.