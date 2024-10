82enne denunciata come falsa invalida: "Assolta dalle accuse” (Di martedì 15 ottobre 2024) Finisce con una sentenza di assoluzione la vicenda che ha visto protagonista la signora M.D., 82enne invalida napoletana, accusata dall’INPS di aver falsificato dei documenti durante la sua causa per ottenere l’invalidità civile, dopo che le era stata rigettata ingiustamente in via amministrativa Napolitoday.it - 82enne denunciata come falsa invalida: "Assolta dalle accuse” Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Finisce con una sentenza di assoluzione la vicenda che ha visto protagonista la signora M.D.,napoletana, accusata dall’INPS di aver falsificato dei documenti durante la sua causa per ottenere l’invalidità civile, dopo che le era stata rigettata ingiustamente in via amministrativa

INPS denuncia 82enne invalida per falso : assolta dalle accuse - in realtà non aveva reso alcuna mendace dichiarazione innanzi al Giudice chiamato a decidere sulla sua invalidità civile. La denuncia dell’INPS ha portato così a un procedimento penale che, a distanza di due anni, si è concluso con l’assoluzione dell’anziana. si riferiva al 2022. it. potrà da oggi lasciarsi alle spalle una volta e per sempre questa brutta vicenda voltando pagina. (Anteprima24.it)