4mila decessi nel 2023 per disturbi alimentari in adolescenti e preadolescenti | dalla vigoressia all’anoressia INTERVISTA a Claudio Calzi

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ma quanto sono magro! Non solo anoressia, non solo bulimia. Le famiglie e gli esperti didella nutrizione e dell’alimentazione sono ora alle prese con la(o bigoressia oppure reverse anorexia), una sorta di anoressia all’inverso per cui un numero crescente die anche di adulti, soprattutto di sesso maschile, è in preda a comportamenti quasi ossessivi che scaturiscono dall’immagine alterata del proprio corpo che ai loro occhi appare troppo magro o troppo poco muscoloso. Lo sanno gli esperti, lo sanno le famiglie coinvolte, lo possono intuire gli insegnanti che sempre più spesso sentono parlare in classe, tra i loro alunni, di impegni in palestra, di diete, di orari in cui mangiare magari a scuola un piatto di pasta tenuto nella scodella nascosta nello zaino, “perché prof, alle 15 devo andare in palestra”.