Romadailynews.it - Visual Sound Festival, il primo festival di musica elettronica e video sperimentale al Nuovo Cinema Aquila dal 17 al 19 ottobre

(Di lunedì 14 ottobre 2024) FOTONICA presenta:next generation pulsedi17- 19, Via l’66 – Roma Biglietti 10 euro + d.p. 50% di sconto per i possessori di LAZIO YOUth CARD NVS Matteo Fiocchetti Onde sonore che diventano forme luminose, pixel che si traducono in sequenze elettroniche per abbattere i confini che separano suoni e visione. Dal 17 al 19ildi Roma ospita la prima edizione del, un evento dedicato al contemporaneo dell’arte audioe che esplora l’espressione di artisti e artiste under 35 presentando spettacolari performance disperimentali e