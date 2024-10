Usa, 'molto preoccupati a manovre Cina intorno a Taiwan' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli Stati Uniti si sono detti "seriamente preoccupati per le esercitazioni militari congiunte dell'Esercito popolare di liberazione nello Stretto di Taiwan e nei dintorni di Taiwan". In una nota, il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha rilevato che la risposta di Pechino "con provocazioni militari a un discorso annuale di routine (del presidente Lai del 10 ottobre, ndr) è ingiustificata e rischia di degenerare". L'invito è "ad agire con moderazione e di evitare ulteriori azioni che possano minare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nella regione", essenziale per la pace e la prosperità regionali. Quotidiano.net - Usa, 'molto preoccupati a manovre Cina intorno a Taiwan' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli Stati Uniti si sono detti "seriamenteper le esercitazioni militari congiunte dell'Esercito popolare di liberazione nello Stretto die nei dintorni di". In una nota, il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha rilevato che la risposta di Pechino "con provocazioni militari a un discorso annuale di routine (del presidente Lai del 10 ottobre, ndr) è ingiustificata e rischia di degenerare". L'invito è "ad agire con moderazione e di evitare ulteriori azioni che possano minare la pace e la stabilità nello Stretto die nella regione", essenziale per la pace e la prosperità regionali.

