Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-10-2024 ore 12:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tra un weekend è complicato che si sposta con i treni Come si legge sul sito di Trenitalia Infatti dalle ore 21 di ieri sabato alle ore 21 di oggi domenica indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord proclamato dalle organizzazioni sindacali di treni possono subire variazioni e cancellazioni agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche dopo la sua conclusione la vita mi ha dato un altro schiaffo è molto potente non so come farò a superare tutto questo ti prometto che avrai la tua giustizia strazianti parole postate sui social dalla fidanzata di Manuel Mastrapasqua il trentunenne uccisa a coltellate a Rozzano nel Milanese Proprio negli istanti che hanno preceduto il diritto e due stavano conversando in chat ...