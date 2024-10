Udine20.it - Udine: Dance contest show al Terminal Nord – 12 ott 2025

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Parco Commerciale Stop Shopsi prepara per accogliere ballerini e ballerine di diverse discipline per un intero pomeriggio dedicato alla danza in tutte le sue forme. Sabato 12 ottobre a partire dalle ore 16.00 prenderà il via il “”, che vedrà esibirsi numerosissimi allievi delle scuole di danza del territorio, che si sfideranno, a ritmo di musica, tra passi di flamenco, pirouette e plié di danza classica, fino alle più moderne coreografie del ballo contemporaneo. Ilè aperto non solo a tutte le scuole di danza, ma anche ai Gruppi di Ballo e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche o Culturali e a tutti i ballerini non professionisti, per dare la possibilità di mostrare il proprio talento a tutti i livelli, suddivisi in tre categorie: Kids, Junior e Open.