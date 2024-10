Tupperware lancia la sua prima grande campagna online in Italia | TRUFFA (Di lunedì 14 ottobre 2024) Congratulazioni! 4 Ottobre, Tupperware lancia la sua prima grande campagna online in Italia. In onore del suo 77° anniversario, Tupperware ha collaborato con Conad per vendere una grande quantità di articoli da cucina a soli 2€. Inizia cosi un messaggio che sta circolando in questi giorni su Facebook, si tratta di una TRUFFA, eccovi spiegato cosa non bisogna fare. Tupperware lancia la sua prima grande campagna online in Italia, attenzione alla TRUFFA È importante fare attenzione alle promozioni che sembrano troppo vantaggiose, come la proposta di articoli Tupperware a soli 2€ in collaborazione con Conad. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali da fonti affidabili che confermino una campagna di questo tipo. Se hai ricevuto un’offerta del genere, potrebbe trattarsi di una TRUFFA. Chiccheinformatiche.com - Tupperware lancia la sua prima grande campagna online in Italia | TRUFFA Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Congratulazioni! 4 Ottobre,la suain. In onore del suo 77° anniversario,ha collaborato con Conad per vendere unaquantità di articoli da cucina a soli 2€. Inizia cosi un messaggio che sta circolando in questi giorni su Facebook, si tratta di una, eccovi spiegato cosa non bisogna fare.la suain, attenzione allaÈ importante fare attenzione alle promozioni che sembrano troppo vantaggiose, come la proposta di articolia soli 2€ in collaborazione con Conad. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali da fonti affidabili che confermino unadi questo tipo. Se hai ricevuto un’offerta del genere, potrebbe trattarsi di una

Non indugiate, perché il numero di prodotti è limitato! Cosa verificare per non essere coinvolti nella truffa Per verificare la legittimità di una promozione, ti consiglio di: Visitare i siti ufficiali di Tupperware e Conad per confermare la collaborazione. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali da fonti affidabili che confermino una campagna di questo tipo.

