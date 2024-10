Tennis: Torneo Osaka. Cocciaretto supera Ponchet in tre set (Di lunedì 14 ottobre 2024) La 23enne di Fermo ha vinto contro la francese con il punteggio di 6-4 5-7 7-6 Osaka (GIAPPONE) - Dopo Lucia Bronzetti anche Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno al "Kinoshita Group Japan Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari che si disputa sui campi in cemento della metr Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Osaka. Cocciaretto supera Ponchet in tre set Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La 23enne di Fermo ha vinto contro la francese con il punteggio di 6-4 5-7 7-6(GIAPPONE) - Dopo Lucia Bronzetti anche Elisabettail primo turno al "Kinoshita Group Japan Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari che si disputa sui campi in cemento della metr

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WTA Osaka 2024 : Elisabetta Cocciaretto rischia tantissimo - ma batte Jessika Ponchet dopo tre ore - Comincia in maniera brutta il match di Cocciaretto, che subito è costretta a cedere la battuta. WTA Osaka, Lucia Bronzetti regola Cristina Bucsa in due set e approda agli ottavi di finale Il secondo parziale, invece, è un’autentica gita sull’ottovolante. Break immediato da parte dell’azzurra, ma il fatto che non ci sia mai un attimo di fiato nel parziale fa sì che di servizi strappati ne ... (Oasport.it)

WTA Osaka - Lamens e Ito le avversarie di Bronzetti e Cocciaretto - crolla Tomova - WTA OSAKA, RISULTATI 14 OTTOBRE C. Lamens b. La marchigiana invece avrà il fattore campo a sfavore contro la giapponese Aoi Ito: la giapponese, numero 188 delle classifiche mondiali, ha superato la wild card Sofia Kenin, sempre più lontana dai piani alti della classifica, in tre set ottenendo lo scalpo di una vincitrice Slam. (Oasport.it)

Wta Osaka 2024 : Bronzetti supera Bucsa in due set - avanti anche Cocciaretto - . Il secondo set, invece, si è acceso nella parte centrale con il break di Bronzetti, con la risposta immediata di Bucsa; la tennista italiana, però, ha strappato nuovamente il servizio all’avversaria nel settimo game, controllando poi fino al 6-4 finale. The post Wta Osaka 2024: Bronzetti supera Bucsa in due set, avanti anche Cocciaretto appeared first on SportFace. (Sportface.it)