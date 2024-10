Tennis tavolo, Europei Linz 2024: otto italiani in gara (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono otto gli italiani in gara agli Europei di Linz 2024 di Tennis tavolo. Alla TipsArena della città austriaca le gare iniziano domani, martedì 15 ottobre, per proseguire fino a domenica 20. Nel torneo femminile l’Italia sarà rappresentata da Nicole Arlia (Centro Sportivo Aeronautica Militare), Miriam Carnovale (Quattro Mori Cagliari), Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol), Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), mentre al maschile gareggeranno Matteo Mutti (Apuania Carrara), John Oyebode e Andrea Puppo (Tennistavolo Sassari). Nei singolari le 32 teste di serie saranno già ammesse ai tabelloni, mentre gli altri 102 atleti e le 88 atlete disputeranno una fase a gironi, che si giocheranno tra domani e mercoledì. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sonogliinaglididi. Alla TipsArena della città austriaca le gare iniziano domani, martedì 15bre, per proseguire fino a domenica 20. Nel torneo femminile l’Italia sarà rappresentata da Nicole Arlia (Centro Sportivo Aeronautica Militare), Miriam Carnovale (Quattro Mori Cagliari), Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol), Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), mentre al maschile gareggeranno Matteo Mutti (Apuania Carrara), John Oyebode e Andrea Puppo (Sassari). Nei singolari le 32 teste di serie saranno già ammesse ai tabelloni, mentre gli altri 102 atleti e le 88 atlete disputeranno una fase a gironi, che si giocheranno tra domani e mercoledì.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jesi / Tennis tavolo - successo al Campionato Nazionale con ottimi risultati per la Clementina - Le squadre regionali della Clementina, formate da una combinazione di atleti esperti e giovani promesse, sono pronte a scendere in campo con l’obiettivo di crescere e competere ai massimi livelli. Tuttavia, Rachele De Luca e Margherita Pierella dovranno migliorare per mantenere il ritmo nelle prossime sfide. (Vallesina.tv)

Tennistavolo - la stagione sta per cominciare per tutte le selezioni. Tt Ferrara - si parte : prima squadra ripescata in B2 - . Durante l’estate il club ha beneficiato di due ripescaggi in serie superiori. Il debutto avverrà sabato alle 16, nella palestra Einaudi di via Praisolo, contro la Topsolid Città dei Ragazzi Modena. Semaforo verde per i campionati a squadre di tennistavolo 2024/2025, che scatteranno nel prossimo fine settimana, con sei formazioni della Giara Assicurazioni Ferrara ai nastri di partenza. (Sport.quotidiano.net)

Tennistavolo. Reggio si rinforza con un baby azzurro : ingaggiato Cipriano - Un azzurro in forza al TT Reggio Grissin Bon. Domenica alle 15 il via a Mazzano (Brescia), con la sfida al TT Marco Polo. Il terzo e ultimo atleta in forza al TT Reggio è il rumeno Alin Spelbus, classe 1995, alla terza stagione in città. Oltre a a far bene in campionato, a livello individuale metto tra i miei obiettivi la partecipazione agli Europei e la qualificazione agli Assoluti, sfiorata ... (Sport.quotidiano.net)