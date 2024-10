Telefona a un'anziana fingendosi il figlio e si fa accreditare 2700 euro: denunciato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è finto figlio di una 74enne, e lamentando difficoltà economiche, l'ha chiamata al telefono chiedendole soldi. L'anziana, confusa, pensava che all'altro lato del telefono ci fosse realmente il figlio e ha accreditato all'uomo due bonifici istantanei da 2700 euro.Truffe agli anzianiLa Genovatoday.it - Telefona a un'anziana fingendosi il figlio e si fa accreditare 2700 euro: denunciato Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è fintodi una 74enne, e lamentando difficoltà economiche, l'ha chiamata al telefono chiedendole soldi. L', confusa, pensava che all'altro lato del telefono ci fosse realmente ile ha accreditato all'uomo due bonifici istantanei da.Truffe agli anzianiLa

