Taiwan massima allerta per portaerei cinese Liaoning a sud dell' isola Pechino | Pronti alla battaglia - VIDEO

Taiwan è in "massima allerta" e "pronta a rispondere" dopo aver preso nota della presenza della portaerei cinese Liaoning a sud dell'isola. "La portaerei cinese Liaoning è entrata nelle acque vicino al Canale Bashi e si sta probabilmente dirigendo verso il Pacifico occidentale", ha spiegato il minis

Taiwan - portaerei cinese nelle acque a sud : stato di "massima allerta" - Lo ha reso noto in un comunicato il ministero della Difesa di Taipei, secondo cui "la Liaoning è entrata nelle acque nei pressi del canale di Bashi e starebbe procedendo verso il Pacifico occidentale". (Adnkronos/Afp) - Stato di "massima allerta" a Taiwan, dopo che è stata rilevata la presenza di una portaerei cinese nelle quale a sud dell'isola. (Liberoquotidiano.it)

Taiwan in “massima allerta" : la portaerei cinese Liaoning vicina al sud dell’isola - E l'Esercito popolare di liberazione non allenta mai la presa sull'isola: solo due giorni fa Taipei denunciava la presenza di 20 aerei e di 10 navi da guerra cinesi intorno all'isola, in coincidenza con le celebrazioni del giovedì per i 113 anni della fondazione della Repubblica. Concetto ribadito dal ministero degli Esteri cinese a Washington dopo aver inflitto l'ultimo pacchetto di sanzioni ... (Quotidiano.net)

"Massima allerta - pronti a rispondere" : portaerei cinese nelle acque di Taiwan - fiato sospeso - Tradotto, "gli Stati Uniti stanno diventando un significativo promotore della guerra in Asia. Che si tratti di competizione politica, guerra convenzionale, o deterrenza nucleare, la situazione in Asia si sta deteriorando rapidamente". Com ha ricordato Federico Rampini recentemente sul Corriere, l'esperto, vicino a Xi, avrebbe predetto già l'esplosione di un conflitto mondiale con la miccia ... (Liberoquotidiano.it)