Stefano De Martino risponde ad accuse e critiche sui pacchi di Affari Tuoi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In un mese dii concorrenti hanno vinto più di un milione e mezzo e in queste settimane sono piovute diversesul programma (che continua ad avere ascolti record). Sui social infatti molti hanno sottolineato come spesso icon i premi più alti restino in gioco fino alla fine del programma. Poi è arrivata anche Striscia la Notizia, con un servizio e con delle frecciatine di Michelle Hunziker su. Ieri seraDeha replicato a queste polemiche con ironia e intelligenza. Il conduttore mentre scriveva un’offerta del dottore ha detto: “Questo non scrive bene. Non so se avete notato che a furia di vincere in questo programma non abbiamo neanche più i soldi per il pennarello“. La battuta del conduttore è piaciuta molto agli utenti, che su Twitter hanno subito pubblicato il video della battuta.