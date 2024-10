Spalletti lancia Vicario, titolare in Italia-Israele: pilastro del Tottenham, la verità sull’Inter e il ritorno in Serie A|Primapagina (Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-13 20:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La prima in una gara ufficiale, a casa, nella sua Udine. Per Guglielmo Vicario quella di domani tra Italia e Israele sarà la sfida d’esordio a difesa dei pali della porta della Nazionale in un match che mette in palio i tre punti. Il portiere del Tottenham ha già debuttato, collezionando finora due presenze, ma entrambe in amichevole, contro Ecuador e Turchia, in preparazione a Euro 2024. In conferenza stampa, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha annunciato che toccherà a lui domani sera nella gara valida per il quarto turno del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. “Sono figlio di questa città, è emozionante avere qui amici e familiari allo stadio, vuol dire tanto” ha commentato Vicario in sala stampa, dopo aver appreso la notizia della scelta del CT. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-13 20:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La prima in una gara ufficiale, a casa, nella sua Udine. Per Guglielmoquella di domani trasarà la sfida d’esordio a difesa dei pali della porta della Nazionale in un match che mette in palio i tre punti. Il portiere delha già debuttato, collezionando finora due presenze, ma entrambe in amichevole, contro Ecuador e Turchia, in preparazione a Euro 2024. In conferenza stampa, il commissario tecnico Lucianoha annunciato che toccherà a lui domani sera nella gara valida per il quarto turno del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. “Sono figlio di questa città, è emozionante avere qui amici e familiari allo stadio, vuol dire tanto” ha commentatoin sala stampa, dopo aver appreso la notizia della scelta del CT.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché Donnarumma non giocherà titolare in Italia-Israele e Spalletti ha scelto Vicario - In conferenza stampa Spalletti ha annunciato che sarà Vicario il titolare in Italia-Israele. Donnarumma resterà in panchina, ma la scelta del CT ha motivazioni che guardano al futuro.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Italia-Israele : stasera (20 - 45) a Udine blindata. Con corteo pro Palestina. Spalletti parla di pace. In porta Vicario. Formazioni - Spalletti parla di pace. E anche preoccupata per l'annunciato corteo pro Palestina che si svolgerà nel pomeriggio. . In porta Vicario. Con corteo pro Palestina. Purtroppo la metafora è amara e molto vicina alla realtà, in una città, quella di Udine, blindata e controllata palmo a palmo. Una partita con l'emetto, quella fra Italia e Israele, stasera 14 ottobre 2024 (ore 20,45, diretta su Rai1). (Firenzepost.it)

Calcio - Luciano Spalletti alla vigilia di Italia-Israele : “Vicario titolare. Dobbiamo prendere in mano la partita” - “Spero che la squadra riesca a prendere in mano la partita. La difficoltà è che qualsiasi crescita non è mai facile. Sceglieremo la formazione migliore per questa gara. Ci sono 2-3 giocatori molto forti e abbiamo dedicato loro anche un’attenzione video. All’andata ci hanno fatto vedere che sanno giocare a calcio. (Oasport.it)