"Si gioca troppo", sindacato calciatori e campionati contro la Fifa: è scontro (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Troppe partite di calcio, i giocatori e le leghe accusano la Fifa: "Si gioca troppo". La Fifpro Europe L'articolo "Si gioca troppo", sindacato calciatori e campionati contro la Fifa: è scontro proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

I calciatori contro la Fifa : “Basta si gioca troppo”. E si rivolgono alla Ue - Per questo l’Associazione Italiana Calciatori (AIC), insieme ad altre organizzazioni del settore, ha presentato un reclamo formale alla Commissione Europea contro la FIFA, accusandola di abuso di posizione dominante nella gestione del calendario internazionale. Infortuni in aumento: la proposta di Volpi Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, ha evidenziato l’aumento degli infortuni, ... (Thesocialpost.it)

Il sindacato dei calciatori contro la FIFA - si gioca troppo : presentato reclamo all’Unione Europea - La FIFPro Europe e l'European Leagues hanno presentato reclamo alla Commissione Europea un reclamo contro la FIFA per abuso di posizione dominante nell'imposizione del calendario delle partite internazionali 2025-2026.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Leghe europee contro Fifa : “Troppe partite mettono a rischio salute giocatori” - Il riferimento è in particolare al Mondiale per club 2025 e al Mondiale 2026. La Fifa deve esercitare le sue funzioni regolamentari in modo trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato. Il problema del sovraccarico del calendario non è causato dalle competizioni delle Leghe, ma dalla FIFA, con il suo nuovo formato e la durata dei tornei, e dalla UEFA con la Nations League e le ... (Sportface.it)