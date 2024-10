Scontro auto-bici, ciclista muore a Marlia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Capannori (Lucca), 14 ottobre 2024 – Tragedia sulla strada questa mattina a Marlia: intorno alle 9,30 un uomo di circa 60 anni è morto in un incidente tra un’auto e una bicicletta. Lo Scontro è avvenuto in viale Europa. Il ciclista è stato subito soccorso dal 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto era intervenuta l’automedica con infermiere, attivato anche l’elisoccorso regionale Pegaso 3; presente anche una pattuglia della polizia municipale. Lanazione.it - Scontro auto-bici, ciclista muore a Marlia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Capannori (Lucca), 14 ottobre 2024 – Tragedia sulla strada questa mattina a: intorno alle 9,30 un uomo di circa 60 anni è morto in un incidente tra un’e unacletta. Loè avvenuto in viale Europa. Ilè stato subito soccorso dal 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto era intervenuta l’medica con infermiere, attivato anche l’elisoccorso regionale Pegaso 3; presente anche una pattuglia della polizia municipale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro tra un'auto e un ciclista in paese - Momenti di paura quelli vissuti ieri pomeriggio, mercoledì 9 ottobre, a Termeno quando in via Mindelheim si è verificato uno schianto tra un’auto e un ciclista. Immediato l’intervento dei soccorsi, con la Croce Bianca giunta subito sul posto per prestare le prime cure al ciclista ferito... (Trentotoday.it)

Montemurlo : grave motociclista 21enne dopo scontro con un’auto - Pauroso incidente stradale a Montemurlo oggi, 4 ottobre 2024, poco prima delle 14. Un motociclista di 21 anni, residente a Montemurlo, e' rimasto gravemente ferito nello scontro con un'auto L'articolo Montemurlo: grave motociclista 21enne dopo scontro con un’auto proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Grave motociclista di 21 anni dopo lo scontro con un’auto - portato a Pisa in elicottero - Il ferito più grave è un motociclista di 21 anni, residente a Montemurlo, portato con l’elisoccorso regionale Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni e ricoverato in prognosi riservata. Nell'urto l'auto, ormai fuori controllo, ha anche urtato un altro veicolo in sosta a bordo strada. (Lanazione.it)