Panorama.it - Ruby, vita da sogno, si lamenta di Berlusconi. E il processo riparte

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “He messed up my life” ha detto al New York Times che l’ha interrogata sulla sua storia. Che significa che lui (Silvio) ha sconvolto la sua (Karima el-Mahroug, meglio nota comeRubacuori), incasinata o, meglio, rovinata. Una paginata per ripercorrere le vicende del bunga bunga che almeno un paio di anni a cavallo del 2010 monopolizzarono lapolitica e il chiacchiericcio da bar degli italiani. Vicenda, peraltro, non ancora conclusa per la giustizia del Bel Paese se è vero che per la stessa– ma non sola - la Cassazione ha disposto undi appello per l'accusa di corruzione in atti giudiziari, coda del cosiddettoTer che coinvolge le Olgettine. Sono passati quattordici anni e certamente Karima el-Mahroug non è ancora uscita da quella vicenda che travolse lei e tutti.