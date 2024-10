Calcioweb.eu - Roma, prosegue la protesta dei tifosi della Curva Sud: il comunicato

(Di lunedì 14 ottobre 2024) LaSudha annunciato unaper la partita contro l’Inter, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico. In segno di dissenso verso la dirigenza Friedkin, il settore più caldotifoseria giallorossa resterà vuoto per i primi 15 minuti di gioco. IlSud “In occasione di-Inter laSud resterà fuori – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanzapartita – per quindici minuti ed in silenzio perre contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti. Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare lasotto tutti i profili, vista la loro non conoscenzarealtàna,storia dell’A.S., dei valori tradizionali deinisti.