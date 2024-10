Lortica.it - Risultati weekend: settore giovanile Arezzo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Primavera 4 Sorrento –1-2 La Primavera dell’ottiene una vittoria sofferta ma meritata in trasferta contro il Sorrento, imponendosi per 2-1. Gli amaranto passano in vantaggio al 6’ con un diagonale di Celli, che supera il portiere avversario. Nonostante diverse occasioni per il raddoppio, il Sorrento pareggia al 15’ con una ripartenza, forse viziata da un fuorigioco. La situazione si complica per l’con l’infortunio al capitano Verdini e l’espulsione di Fucci. Nel finale del primo tempo, Celli conquista un rigore, ma Concetti si fa parare il tiro. L’continua a dominare nel secondo tempo e, al 35’, è ancora Celli a segnare il gol decisivo che vale la vittoria. Under 17 Pianese –0-1 L’Under 17 continua la sua marcia positiva con una vittoria di misura per 1-0 sul campo della Pianese.