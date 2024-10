Omicidio di Foiano, ritrovato il cellulare di Letizia (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' stato ritrovato grazie all'utilizzo di un metal detector il telefono di Letizia Girolami. L'apparecchio telefonico della donna uccisa nella propria tenuta nel pomeriggio di sabato 5 ottobre era scomparso. Sono stati i carabinieri della stazione di Foiano a svuolgere un nuovo sopralluogo e sono Arezzonotizie.it - Omicidio di Foiano, ritrovato il cellulare di Letizia Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' statograzie all'utilizzo di un metal detector il telefono diGirolami. L'apparecchio telefonico della donna uccisa nella propria tenuta nel pomeriggio di sabato 5 ottobre era scomparso. Sono stati i carabinieri della stazione dia svuolgere un nuovo sopralluogo e sono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La fiaccolata per Manuel Mastrapasqua: in 400 al corteo - Circa 400 persone hanno partecipato nella serata di domenica alla fiaccolata in memoria di Manuel Mastrapasqua, ucciso con una coltellata in strada nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. Il corteo è pa ... (informazione.it)

Un giovane rapinatore uccide per un paio di cuffie: il tragico episodio a Rozzano - Metadescription suggerita: Leggi l'articolo sull'omicidio a Rozzano: un tragico evento che ha sconvolto la città di Milano. Scopri i dettagli del caso, le circostanze dell'omicidio e le confessioni de ... (notizie.it)

Non avrei mai pensato di averlo eliminato, il responsabile della morte di Manuel. - Metadescription suggerita: Leggi l'articolo sull'omicidio a Rozzano: un tragico evento che ha sconvolto la città di Milano. Scopri i dettagli del caso, le circostanze dell'omicidio e le confessioni de ... (notizie.it)