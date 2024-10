Spazionapoli.it - “Non condivido le sue scelte…”, l’agente torna sul “caso” Mario Rui, poi l’annuncio sul futuro di un azzurro

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Emergono nuovi dettagli sulla rottura traGiuffredi eRui.ha poi toccato altri temi importanti in casa Napoli. In casa Napoli si respira molto entusiasmo, ma al tempo stesso la società è proiettata su tematiche molto importante. Nonostante il gruppo squadra sia molto unito, ci sono alcuni giocatori ai margini del progetto ideato da Antonio Conte. Il tecnico non intende modificare le proprie idee, motivo per il quale la situazione potrebbe risolversi solo grazie al mercato. Uno dei principali indiziati a dire addio al Napoli è senza dubbioRui. Quest’ultimo, dopo aver rifiutato diverse proposte ha deciso di restare in Campania, ma ovviamente non fa parte del progetto di Antonio Conte. Infatti, proprio tale vicenda ha poi portato alla rottura con il suo agenteGiuffredi.