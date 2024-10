Nicola Montano è il nuovo presidente della Società Italiana di Medicina Interna (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il professor Nicola Montano, ordinario di Medicina Interna presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli studi di Milano, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, è da oggi e per il prossimo triennio, il nuovo presidente della Società Italiana di Medicina Interna (Simi), la più antica Società medica Italiana, fondata nel 1887. Il professor Montano, nel biennio 2018-2020, aveva già ricoperto la carica di presidente della European Federation of Internal Medicine (Efim), che riunisce le Società nazionali di Medicina Interna di 37 Paesi. Esperto di malattie cardiovascolari, ha effettuato attività di ricerca in particolare nel campo della sincope, dello scompenso cardiaco e del controllo nervoso dell’apparato cardiovascolare. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il professor Nicola Montano, ordinario dipresso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli studi di Milano, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, è da oggi e per il prossimo triennio, ildi(Simi), la più anticamedica, fondata nel 1887. Il professor Montano, nel biennio 2018-2020, aveva già ricoperto la carica diEuropean Federation ofl Medicine (Efim), che riunisce lenazionali didi 37 Paesi. Esperto di malattie cardiovascolari, ha effettuato attività di ricerca in particolare nel camposincope, dello scompenso cardiaco e del controllo nervoso dell’apparato cardiovascolare.

