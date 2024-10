Nell'ex ospedale di Mesagne inaugurato il primo hospice della provincia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mesagne - È stato inaugurato oggi, 14 ottobre, il Centro residenziale per cure palliative e terapia del dolore (hospice) del presidio territoriale di assistenza (Pta) di Mesagne, ovvero l'ex ospedale "San Camillo De Lellis", pronto per l’avvio delle attività dopo aver ottenuto l'accreditamento Brindisireport.it - Nell'ex ospedale di Mesagne inaugurato il primo hospice della provincia Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)- È statooggi, 14 ottobre, il Centro residenziale per cure palliative e terapia del dolore () del presidio territoriale di assistenza (Pta) di, ovvero l'ex"San Camillo De Lellis", pronto per l’avvio delle attività dopo aver ottenuto l'accreditamento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nell'ex ospedale di Mesagne inaugurato il primo hospice della provincia - di Mesagne, ovvero l'ex ospedale "San Camillo De Lellis", pronto per l’avvio delle attività dopo aver ottenuto l'accreditamento istituzionale nei giorni scorsi. Alla cerimonia, che ha avuto luogo oggi ... (brindisireport.it)

Mesagne: oggi si inaugura il Centro residenziale per cure palliative e terapia del dolore - Domani a Mesagne l’inaugurazione del nuovo Hospice nel PTA Nel pomeriggio di domani, lunedì 14 ottobre, alle 16, sarà inaugurato il Centro residenziale per Cure palliative e terapia del dolore (Hospic ... (brindisisera.it)

Luciano Quarta, dopo il tumore il ritorno in campo con il Leverano: applausi e lacrime per il bomber - Il ritorno sul campo di calcio domenica scorsa a Mesagne e poi ieri sera in casa, in Coppa Italia, dopo aver vinto la partita più importante, quella della vita, contro il ... (leggo.it)