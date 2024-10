Nel bosco in cerca di funghi trovano lo spacciatore col machete (Di lunedì 14 ottobre 2024) Voleva essere una semplice passeggiata nei boschi della Brianza, ma invece di miceti hanno trovato una postazione di spaccio in attività: era presente lo spacciatore con tanto di machete e un palo, un "collega" messo a controllare che gli affari potessero girare a dovere, senza l'avvicinarsi di Quicomo.it - Nel bosco in cerca di funghi trovano lo spacciatore col machete Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Voleva essere una semplice passeggiata nei boschi della Brianza, ma invece di miceti hanno trovato una postazione di spaccio in attività: era presente locon tanto die un palo, un "collega" messo a controllare che gli affari potessero girare a dovere, senza l'avvicinarsi di

Droga - spacciatore inseguito e arrestato nel bosco a Lucca - I militari hanno intimato l'alt, ma non è servito. . Ma i carabinieri in pochi minuti lo hanno bloccato. 800 euro in banconote di diverso taglio, verosimile provento di spaccio. I carabinieri lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in un controllo mirato alla nuova 'piazza di spaccio' segnalata dagli abitanti e dove si sono registrate importanti attività di spaccio, ... (Lanazione.it)