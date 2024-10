Morti sospette in un’ospedale nel Ferrarese, indagato un infermiere: si ipotizza l’uso improprio di farmaci (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Procura e i Carabinieri di Ferrara stanno indagando su due Morti sospette avvenute nel reparto lungodegenze dell'ospedale 'Mazzolani Vandini' di Argenta. A quanto si apprende, un infermiere è stato indagato. Il fascicolo è stato aperto per omicidio e si ipotizza un uso improprio di farmaci. Ma per avere riscontri si attendono gli esiti degli esami medico-legali disposti sui corpi. Fanpage.it - Morti sospette in un’ospedale nel Ferrarese, indagato un infermiere: si ipotizza l’uso improprio di farmaci Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Procura e i Carabinieri di Ferrara stanno indagando su dueavvenute nel reparto lungodegenze dell'ospedale 'Mazzolani Vandini' di Argenta. A quanto si apprende, unè stato. Il fascicolo è stato aperto per omicidio e siun usodi. Ma per avere riscontri si attendono gli esiti degli esami medico-legali disposti sui corpi.

