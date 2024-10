L'omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, il killer: "Volevo prendergli tutto per rivenderlo" (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Quando ho visto il ragazzo Volevo prendergli tutto nel senso soldi, cellulare, cose che potevo rivendere. Anche le cuffie le ho prese per rivenderle, ma non so quanto ci avrei fatto. tutto quello che avrei avuto lo avrei venduto. Non mi sono accorto che il coltello fosse sporco di sangue. L’ho buttato perché mi è venuto d’istinto». E’ un passaggio dell’interrogatorio reso al gip Domenico Feedpress.me - L'omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, il killer: "Volevo prendergli tutto per rivenderlo" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Quando ho visto il ragazzonel senso soldi, cellulare, cose che potevo rivendere. Anche le cuffie le ho prese per rivenderle, ma non so quanto ci avrei fatto.quello che avrei avuto lo avrei venduto. Non mi sono accorto che il coltello fosse sporco di sangue. L’ho buttato perché mi è venuto d’istinto». E’ un passaggio dell’interrogatorio reso al gip Domenico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mamma di Pamela - uccisa e fatta a pezzi : «Ho un tumore al seno - avrei dovuto aspettarmelo dopo tutto questo dolore» - MACERATA «Oggi sento il bisogno di aprire il mio cuore e condividere una notizia che ho ricevuto da poco: ho un tumore al seno». Alessandra Verni deve affrontare un?altra prova... (Corriereadriatico.it)

Luigi Sofia - docente precario in lotta per i propri diritti : “Questo è l’unico lavoro che avrei voluto fare. Non ci accontenteremo delle brioches mentre tutto va a rotoli” - Non ci accontenteremo delle brioches mentre tutto va a rotoli” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Sofia, adesso, è diventato un attivista per i diritti dei precari, organizzando proteste e coordinamenti locali per denunciare l'ingiustizia del sistema. L'articolo Luigi Sofia, docente precario in lotta per i propri diritti: “Questo è l’unico lavoro che avrei voluto fare. (Orizzontescuola.it)

Neonati morti a Parma - la 22enne avrebbe fatto tutto da sola. La rabbia della madre del fidanzato : avrei cresciuto io quel bambino - È una persona che non voglio neanche incontrare. La rabbia della madre del fidanzato: avrei cresciuto io quel bambino sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Se era surreale il primo, il secondo… credo sia qualcosa che va oltre. , è infatti la convinzione degli inquirenti e quanto sottolinea la procura di Parma in merito al caso del neonato morto a Traversetolo, in località Vignale, il 9 ... (Secoloditalia.it)