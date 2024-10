Nerdpool.it - Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am, il teaser della nuova serie Sky Original con Colin Firth

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sky Italia ha diffuso oggi iltrailerSkySULPAN AM, con il vincitore del Premio Oscar®, del BAFTA, del Golden Globe e del SAG Award(Il discorso del re, A Single Man, The Staircase – Una morte sospetta) nel ruolo di Jim Swire, e di Catherine McCormack (Slow Horses, Temple, Lucan) in quello di Jane Swire, genitori di una delle vittimetragedia aerea del 1988. Laarriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in tutti i paesi in cui Sky opera in Europa, mentre sarà un’esclusiva Peacock negli Stati Uniti. La, che copre tre decenni, mostra come un padre spinto dall’amore e dalla perdita rischiò tutto dopo i fatti di, fra i peggiori attacchi terroristici di sempre.