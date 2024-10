Lo stile grunge non avrà più segreti con la nostra guida dedicata (Di lunedì 14 ottobre 2024) Così come il punk è stato la risposta allo stile hippie negli anni Settanta, si può fare un discorso similare per lo stile grunge, quale contraltare del glam, così diffuso negli anni Ottanta. All'eccesso di trucco, i capelli cotonati e il lurex di quest'ultimo, si contrappone l'estetica del primo, molto più essenziale e dimessa fatta di maxi cardigan, camicie di flanella, t-shirt sdrucite, jeans strappati e anfibi. Il grunge ha certamente raggiunto il suo apice negli anni Novanta e, sebbene sia nato originariamente come genere musicale, per poi essere affiancato dall'accezione modaiola che ne è conseguita, ha trovato in grandi icone della musica i suoi più espliciti rappresentanti; su tutti Kurt Cobain dei Nirvana. Gqitalia.it - Lo stile grunge non avrà più segreti con la nostra guida dedicata Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Così come il punk è stato la risposta allohippie negli anni Settanta, si può fare un discorso similare per lo, quale contraltare del glam, così diffuso negli anni Ottanta. All'eccesso di trucco, i capelli cotonati e il lurex di quest'ultimo, si contrappone l'estetica del primo, molto più essenziale e dimessa fatta di maxi cardigan, camicie di flanella, t-shirt sdrucite, jeans strappati e anfibi. Ilha certamente raggiunto il suo apice negli anni Novanta e, sebbene sia nato originariamente come genere musicale, per poi essere affiancato dall'accezione modaiola che ne è conseguita, ha trovato in grandi icone della musica i suoi più espliciti rappresentanti; su tutti Kurt Cobain dei Nirvana.

