Libano la morte di Nasrallah lascia orfana la comunità sciita Corsa alla successione | ecco chi sono i leader emergenti di Hezbollah

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’assassinio del segretario generale di, Hassan, è stato un duro colpo non solo per il movimento filo-iraniano, ma anche per lalibanese e in certa misura anche per quella regionale. Da moltissimi libanesi – non necessariamente sciiti –veniva percepito come una istituzione quasi separata dal movimento che guidava – poteva spesso capitare di imbattersi in elettori sciiti insofferenti verso il partito ma in perpetua adorazione dell’ex segretario – e i suoi discorsi trasmessi in diretta tv venivano attesi e ascoltati da milioni di persone. Un uomo che per le masse libanesi aveva anzitutto una innata capacità di comunicare, di aggiornarsi continuamente, di rivolgersi al pubblico cambiando registri, di fornire una narrazione ogni volta chiara, articolata ed efficace, nonostante la caratteristica “R” moscia, suo tratto distintivo.