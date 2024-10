Ilfattoquotidiano.it - L’Hot Pilates è la nuova ossessione di TikTok: “Facilita il recupero muscolare e rinfresca l’organismo”. Ma non è per tutti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Perché sonoossessionati dal?”, titola Vogue inglese, mentre Vogue America parla di quest’autunno come della stagione del. Ma niente di piccante, come potrebbe far pensare il nome: qui si parla di temperatura della palestra. Un rapido giro su Instagram eè sufficiente per rendersi conto del nuovo trend. Per esempio suil video “Hotforever has my heart” vanta 1,8 milioni di view. La modella e istruttrice di fitness @kennedyhaddad (169.800 follower, 4,8 milioni di like) svela che il segreto per mente e corpo sani è una seduta di 45 minuti di Hot. Il termine sudore ricorre: non a caso la pratica è detta anche “Sweat sessions” e consiste appunto nel sudare abbondantemente mentre si pratica ila corpo libero (senza macchinari) in una sala scaldata intorno ai 35° con la luce a raggi infrarossi.