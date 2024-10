Lezioni online e Bootcamp finale in presenza: al via un corso per sviluppatori Full-Stack (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diverse ricerche evidenziano come tra i primi posti nelle classifiche delle professioni più ricercate sul mercato del lavoro, c’è quella dello sviluppatore informatico. In un’epoca segnata dalla digitalizzazione sia dei processi lavorativi, sia dei servizi aziendali, infatti, il ruolo ricoperto Europa.today.it - Lezioni online e Bootcamp finale in presenza: al via un corso per sviluppatori Full-Stack Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Diverse ricerche evidenziano come tra i primi posti nelle classifiche delle professioni più ricercate sul mercato del lavoro, c’è quella dello sviluppatore informatico. In un’epoca segnata dalla digitalizzazione sia dei processi lavorativi, sia dei servizi aziendali, infatti, il ruolo ricoperto

Dalle fake news all’intelligenza artificiale : ciclo di tre lezioni online utili anche per PCTO ed Educazione civica. A Scuola di OpenCoesione - L'articolo Dalle fake news all’intelligenza artificiale: ciclo di tre lezioni online utili anche per PCTO ed Educazione civica. . A Scuola di OpenCoesione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Al via l’edizione 2024-2025 di A Scuola di OpenCoesione, il percorso interdisciplinare che coniuga elementi di educazione civica e cittadinanza europea, rivolto a tutte le scuole secondarie ... (Orizzontescuola.it)

Elezioni regionali - il popolo del Movimento 5 Stelle sceglie i propri candidati : votazioni online - Venerdì, dalle 10 alle 22, si terrà sul portale del Movimento 5 Stelle la votazione per approvare la lista dei candidati per la provincia di Forlì-Cesena, in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Nella lista dei candidati per la provincia di Forlì-Cesena ci sono Mauro Frisoni... (Forlitoday.it)

