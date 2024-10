L’animazione "Invelle" di Simone Massi è il miglior film del 42° ValdarnoCinema Festival (Di lunedì 14 ottobre 2024) È "Invelle", animazione onirica di Simone Massi, epopea contadina che accompagna gli spettatori indietro e avanti nel tempo, ad aggiudicarsi il Premio Marzocco per il miglior film del 42° ValdarnoCinema film Festival. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 12 ottobre a San Giovanni Arezzonotizie.it - L’animazione "Invelle" di Simone Massi è il miglior film del 42° ValdarnoCinema Festival Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È "", animazione onirica di, epopea contadina che accompagna gli spettatori indietro e avanti nel tempo, ad aggiudicarsi il Premio Marzocco per ildel 42°. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 12 ottobre a San Giovanni

L’animazione "Invelle" di Simone Massi vince il premio Marzocco come miglior film del 42° ValdarnoCinema Film Festival - P. . N. In aggiunta, il Premio “ValdarnoCinema Film Festival Kids” assegnato dagli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado al film di animazione è stato assegnato a In the shadow of the cypress di Hossein Molayemi e Shirin Sohani. Tra gli altri riconoscimenti: il premio “Cineclub Fedic Sangiovannese” intitolato a Luciano Becattini, al miglior film diretto da registi nati o ... (Lanazione.it)

Invelle di Simone Massi vince il premio Marzocco come miglior film al ValdarnoCinema Film Festival - L'acclamato Invelle di Simone Massi ha conquistato il Premio Marzocco 2024 per il miglior film al ValdarnoCinema Film Festival. La giuria ha assegnato il premio Marzocco, simbolo della Città di San Giovanni Valdarno, intitolato a Marino Borgogni, a Invelle con la seguente motivazione: "Un sogno catartico più vero e più profondo del reale, che ci ipnotizza fin dal primo fotogramma e ci accompagna ... (Movieplayer.it)

