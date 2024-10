Sport.quotidiano.net - La Virtus aspetta ancora Hackett e Clyburn. Ora serve vincere in Europa: arriva lo Zalgiris

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo le verifiche di sabato sera contro Venezia, domani lasostiene il vero esame ospitando loall’Unipol Arena. Sebbene questo sia solo il terzo impegno in Eurolega, il secondo casalingo, una sconfitta trasformerebbe la strada verso i playoff in un sentiero irto e pieno di curve. Visto il momento delicato non vi saranno cambiamenti all’interno della squadra o nella struttura societaria. Per il momento tutto resta così come è aggrappandosi alla speranza che Willsi sblocchi contro i lettoni e che Danielritrovi quelle energie che nelle ultime uscite ha dimostrato di non avere nella testa e nelle gambe.