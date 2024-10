La pasta biologica della Cooperativa. Gino Girolomoni premiata dalla Ue (Di lunedì 14 ottobre 2024) LA pasta biologica prodotta dalla Cooperativa Agricola Gino Girolomoni è arrivata sul tetto d’Europa. L’azienda bio marchigiana, con sede a Isola del Piano, a pochi chilometri da Urbino, ha vinto il prestigioso premio Eu Organic Awards nella categoria dedicata alle piccole e medie imprese di trasformazione di alimenti biologici. La cerimonia di premiazione è avvenuta a Bruxelles, in occasione della ’Giornata europea del biologico’. A ritirare il riconoscimento Giovanni Battista Girolomoni (nella foto in alto, a sinistra), presidente della Cooperativa, accompagnato dalla sorella Maria (a destra), responsabile comunicazione e pubbliche relazioni. Il premio mira a valorizzare le realtà biologiche europee d’eccellenza, innovative e sostenibili che contribuiscono alla produzione e al consumo di prodotti bio. Quotidiano.net - La pasta biologica della Cooperativa. Gino Girolomoni premiata dalla Ue Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) LAprodottaAgricolaè arrivata sul tetto d’Europa. L’azienda bio marchigiana, con sede a Isola del Piano, a pochi chilometri da Urbino, ha vinto il prestigioso premio Eu Organic Awards nella categoria dedicata alle piccole e medie imprese di trasformazione di alimenti biologici. La cerimonia di premiazione è avvenuta a Bruxelles, in occasione’Giornata europea del biologico’. A ritirare il riconoscimento Giovanni Battista(nella foto in alto, a sinistra), presidente, accompagnatosorella Maria (a destra), responsabile comunicazione e pubbliche relazioni. Il premio mira a valorizzare le realtà biologiche europee d’eccellenza, innovative e sostenibili che contribuiscono alla produzione e al consumo di prodotti bio.

