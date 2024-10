La combinata nordica diventa tragicomica. Sull’orlo dell’esclusione olimpica, annuncia le prime gare di volo della storia… (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il termine “Tragicommedia”, intuitiva crasi fra “tragedia” e “commedia”, indica uno scenario capace di fondere le due situazioni opposte. È esattamente quanto sta avvenendo nella combinata nordica, dove ormai la realtà supera la fantasia. Vale la pena di ricordare come la disciplina, inserita nel programma dei Giochi olimpici invernali sin dall’edizione inaugurale, rischi seriamente di essere esclusa dalla famiglia a Cinque cerchi. Non vi è nessuna garanzia che questo sport sia parte integrante dell’edizione 2030, poiché la competitività globale si sta riducendo sempre più. Gli Stati Uniti, un tempo nazione di vertice, sono diventati un Paese marginale. Addirittura, nei mesi scorsi, la federazione americana ha annunciato di non avere fondi a sufficienza per proseguire la collaborazione con quella norvegese, alla quale si era agganciata nel tentativo di recuperare il terreno perso. Oasport.it - La combinata nordica diventa tragicomica. Sull’orlo dell’esclusione olimpica, annuncia le prime gare di volo della storia… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il termine “Tragicommedia”, intuitiva crasi fra “tragedia” e “commedia”, indica uno scenario capace di fondere le due situazioni opposte. È esattamente quanto sta avvenendo nella, dove ormai la realtà supera la fantasia. Vale la pena di ricordare come la disciplina, inserita nel programma dei Giochi olimpici invernali sin dall’edizione inaugurale, rischi seriamente di essere esclusa dalla famiglia a Cinque cerchi. Non vi è nessuna garanzia che questo sport sia parte integrante dell’edizione 2030, poiché la competitività globale si sta riducendo sempre più. Gli Stati Uniti, un tempo nazione di vertice, sonoti un Paese marginale. Addirittura, nei mesi scorsi, la federazione americana hato di non avere fondi a sufficienza per proseguire la collaborazione con quella norvegese, alla quale si era agganciata nel tentativo di recuperare il terreno perso.

Salto dal Trampolino e Combinata Nordica : gli Azzurri in raduno per la stagione invernale di gare - Foto fisi. A seguito del trionfo dell’Italia nella Classifica Generale di Salto dal Trampolino avuto da Lara Malsiner, al Grand Prix, gli Azzurri riprendono il cammino di preparazione verso la stagione invernale imminente. Non solo salto dal trampolino, ma anche la combinata nordica. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ... (Ilfaroonline.it)